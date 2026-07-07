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Политика

Стало известно о панике финских таможенников на фоне закрытия Россией КПП

Yle: закрытие КПП Россией оставило финских таможенников без работы
Sergei Grits/AP

Более ста сотрудников таможни Финляндии остались без работы после закрытия Россией своих контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

«Мы опасаемся, что в худшем случае затяжная ситуация может привести к увольнениям», – заявил заместитель главного доверенного лица Профсоюза работников таможенников страны Пекка Наски.

Как уточняется, сильнее всего пострадали пункты пропуска в Нуйямаа и Иматре.

Правительство Российской Федерации 1 июля приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Под ограничения попали переходы «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург-Финляндский», «Светогорск» (Финляндия), «Печоры-Псковские» (Эстония) и «Пыталово» (Латвия). На эстонско-российской границе в конце июня образовались большие очереди, многие из желающих попасть в Россию ночевали в палатках и спальных мешках возле пункта «Нарва». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал цель закрытия переходов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

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