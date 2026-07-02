Политолог назвал цель закрытия переходов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

Закрытие железнодорожных переходов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией делает маршруты через эти страны экономически невыгодными для бизнеса. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал политолог Максим Рева.

«Цель — перенаправить грузовые потоки в российские порты на Балтике или на южное направление, через Кавказ. Это часть долгосрочной стратегии по снижению зависимости от транзита через недружественные страны. Россия хочет, чтобы грузы шли через ее же инфраструктуру и под ее полным контролем», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что Финляндия в конце 2023 года полностью закрыла пассажирские переходы на российской границе. Эстония и Латвия также ввели жесткие ограничения. Москва, по его словам, отвечает на эти недружественные шаги.

Правительство РФ 1 июля приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Под ограничения попали переходы «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург-Финляндский», «Светогорск» (Финляндия), «Печоры-Псковские» (Эстония) и «Пыталово» (Латвия). На эстонско-российской границе в конце июня образовались большие очереди, многие из желающих попасть в Россию ночевали в палатках и спальных мешках возле пункта «Нарва». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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