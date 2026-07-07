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Политика

В Кремле заявили, что мир не вернется к состоянию прошлого десятилетия

Песков: мир образца 2010-х больше не вернется
Maxim Shemetov/Reuters

Мир образца 2010-х годов больше не вернется. Об этом в интервью Die Weltwoche представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня мир изменился.

«И я с трудом могу представить, что те времена когда-нибудь вернутся», – добавил Песков.

До этого президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Россию не устраивают навязываемые коллективным Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств.

Российская Федерация выступает за другие по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности ООН, уважение между всеми странами и равенство, свободный выбор ими путей своего развития, заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия противостоит коллективному Западу в лице НАТО.

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