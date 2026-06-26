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Политика

СМИ прокомментировали заявление Пескова о ядерном сдерживании

DE: Россия пугает мир предупреждением о ядерном оружии
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия выступила с резким предупреждением миру о ядерном оружии на фоне опасений «глобальной войны». Об этом пишет британская Daily Express со ссылкой на слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Сейчас глобальная безопасность подрывается по многим параметрам. По сути, у нас в мире нет ничего, кроме ядерного сдерживания. Это единственное, что защищает мир от глобальной войны», — приводит издание его слова.

Он также добавил, что ядерная дисциплина «не предотвращает региональные конфликты, потенциал которых, к сожалению, возрастает».

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за действий стран НАТО может произойти прямое столкновение России и альянса, которое быстро перерастет в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. В связи с этим он призвал пересмотреть европейскую архитектуру безопасности.

Ранее Путин заявил о модернизации российской ядерной триады.

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