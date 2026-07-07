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Политика

Песков оценил подход Трампа к решению проблем

Песков: Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры, Россия может только поприветствовать такой подход . Об этом в интервью изданию Die Weltwoche заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, это не значит, что стороны обязательно будут во всем соглашаться друг с другом.

«Скорее, мы можем не соглашаться практически ни по одному вопросу, но, по крайней мере, будем продолжать разговаривать друг с другом. И, конечно, мы можем только приветствовать такой подход», — отметил Песков.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.

Обсуждение проходило в преддверии саммита НАТО в Анкаре. Одной из основных тем встречи станет дальнейшая поддержка Украины.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом «реальную перспективу» окончания военных действий на Украине.

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