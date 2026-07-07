Россия перед тем, как начать специальную военную операцию (СВО) на Украине, не раз говорила об угрозе своей безопасности, но никто не слушал ее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.
По словам представителя Кремля, Украина начала превращаться в центр антироссийской активности европейцев и американцев. Предполагалось, что страна предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против РФ, отметил Песков.
«Мы говорили об этой угрозе задолго до начала военной операции. Никто не хотел слушать», — подчеркнул он.
До этого Песков заявил, что специальная военная операция фактически превратилась в «настоящую войну» из-за участия западных стран в конфликте. Он указал, что за Киевом стоит Берлин, Париж, Гаага, Осло, «и, к сожалению, Вашингтон». По словам Пескова, западные страны предоставляют Украине разведывательную информацию со спутников и помогают наводить вооружение на российские цели. Он отметил, что вовлеченность Запада изменила характер конфликта и привела к тому, что России приходится предпринимать дополнительные меры безопасности.
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