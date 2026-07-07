Песков: Россия перед тем, как начать СВО, говорила об угрозе своей безопасности

Россия перед тем, как начать специальную военную операцию (СВО) на Украине, не раз говорила об угрозе своей безопасности, но никто не слушал ее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

По словам представителя Кремля, Украина начала превращаться в центр антироссийской активности европейцев и американцев. Предполагалось, что страна предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против РФ, отметил Песков.

«Мы говорили об этой угрозе задолго до начала военной операции. Никто не хотел слушать», — подчеркнул он.

До этого Песков заявил, что специальная военная операция фактически превратилась в «настоящую войну» из-за участия западных стран в конфликте. Он указал, что за Киевом стоит Берлин, Париж, Гаага, Осло, «и, к сожалению, Вашингтон». По словам Пескова, западные страны предоставляют Украине разведывательную информацию со спутников и помогают наводить вооружение на российские цели. Он отметил, что вовлеченность Запада изменила характер конфликта и привела к тому, что России приходится предпринимать дополнительные меры безопасности.

Ранее стало известно о звонке Байдена Путину перед началом украинского конфликта.