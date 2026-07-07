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Политика

В России объяснили, чего ждать Киеву от саммита НАТО в Анкаре

Журналист Умеренков: Киев не получит от НАТО нужного количества денег
Evgeniy Maloletka/AP

Киев на саммите НАТО в Анкаре вряд ли сможет добиться финансирования от западных партеров в нужных ему объемах. Такое мнение в своем материале высказал обозреватель kp.ru Евгений Умеренков. Он обратил внимание, что несколько европейских стран-членов Североатлантического альянса, а именно Венгрия, Чехия и Словакия, уже отказались поддержать оказание крупномасштабной помощи Украине.

«В результате возникает кризис финансирования Киева. На бумаге члены НАТО обещают предоставить военную помощь в размере 70 млрд евро на 2026 год и «как минимум эквивалентный уровень» поддержки в 2027 году. Но фокус в том, что эта сумма связана с перераспределением намеченных расходов на нужды самого блока», — отметил журналист.

Более того, новость о том, что украинского лидера Владимира Зеленского не пригласят на трибуну для выступления подтверждает перемещение темы Украины на второй-третий план, добавил он.

Саммит НАТО запланирован на 7-8 июля. В рамках мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого саммита.

Как сообщал телеканал CNN, Зеленский приглашен на ужин лидеров саммита НАТО, но не посетит заседания альянса.

Ранее Зеленский связал будущее Украины с НАТО.

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