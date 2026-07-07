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Политика

Володин отчитал главу Минтруда

Володин назвал Котякова безответственным в вопросе трудоустройства мигрантов
Владимир Федоренко/Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков проявил безответственность в вопросе трудоустройства мигрантов в РФ вне квот, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс».

Володин, ссылаясь на данные проверки прокуратуры, рассказал, что огромное количество мигрантов воспользовались приказом Минтруда и въехали на территорию российских регионов без подтверждения квалификации, хотя сами субъекты РФ давали заявку на куда меньшее число специалистов.

«Мы считаем, что министр труда и социальной защиты в этом вопросе был неэффективен и безответственен», — подчеркнул спикер ГД в ходе заседания.

На нем рассматривался законопроект о передаче МВД ряда полномочий в сфере миграции, в том числе — об утверждении перечня профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ в упрощенном порядке. Володин выступил за то, чтобы этот список был сокращен до минимума.

«Надо готовить свои кадры», — резюмировал он.

До этого сообщалось, что Госдума приняла проект закона, который передает МВД право утверждать перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, которых можно нанимать на работу вне квот, установленных регионами. Целью инициативы в Госдуме называли усиление государственного контроля за трудовой миграцией и наведение порядка в этой сфере через централизацию управления в силовом ведомстве.

Ранее депутат Миронов заявил, что мигранты должны «прийти, поработать и попрощаться».

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