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Политика

Власти Киргизии попросили жителей уехать из Бишкека

Жителей Бишкека попросили уехать из столицы на время саммита ШОС
РИА Новости

Жителей столицы Киргизии попросили покинуть город на время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и открытия Всемирных игр кочевников. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов.

По его словам, во время проведения саммита в центре Бишкека будут регулярно ограничивать движение для проезда иностранных делегаций. Алагозов также напомнил, что учебный год для школьников и студентов в городе начнется с 15 сентября. Поэтому власти рекомендовали жителям провести конец августа и начало сентября на озере Иссык-Куль или в других местах отдыха.

Саммит глав государств ШОС пройдет в Бишкеке с 30 августа до 1 сентября текущего года под знаком 25-й годовщины объединения. Ожидается визит лидеров из 21 государства.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в статусе наблюдателя ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступления в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

Что касается Всемирных игр кочевников, то они пройдут в Киргизии с 31 августа по 6 сентября. Организаторы ожидают участников примерно из 90 стран.

Ранее в Кремле рассказали об участии Путина в саммите ШОС.

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