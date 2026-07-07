Жителей столицы Киргизии попросили покинуть город на время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и открытия Всемирных игр кочевников. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов.

По его словам, во время проведения саммита в центре Бишкека будут регулярно ограничивать движение для проезда иностранных делегаций. Алагозов также напомнил, что учебный год для школьников и студентов в городе начнется с 15 сентября. Поэтому власти рекомендовали жителям провести конец августа и начало сентября на озере Иссык-Куль или в других местах отдыха.

Саммит глав государств ШОС пройдет в Бишкеке с 30 августа до 1 сентября текущего года под знаком 25-й годовщины объединения. Ожидается визит лидеров из 21 государства.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в статусе наблюдателя ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступления в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

Что касается Всемирных игр кочевников, то они пройдут в Киргизии с 31 августа по 6 сентября. Организаторы ожидают участников примерно из 90 стран.

Ранее в Кремле рассказали об участии Путина в саммите ШОС.