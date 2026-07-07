Трамп заговорил на турецком перед военными в Анкаре

Президент США Дональд Трамп на турецком языке поприветствовал встречавший его почетный военный караул. Об этом пишет РИА Новости.

«Здравствуйте, солдаты! (тур. Merhaba asker!)» — сказал американский лидер.

До этого CNN со ссылкой на чиновников писал, что Трамп отправляется на саммит НАТО в «скверном настроении», поэтому нет уверенности, что мероприятие пройдет гладко. Как отмечается в материале, Трамп «за закрытыми дверями гневно жаловался на отсутствие поддержки со стороны НАТО, и эта риторика отразилась и в его публичных заявлениях».

7-8 июля в Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее Трамп заявил о скором мире на Украине.