ЛДПР предлагает сайтам рекрутинга строже проверять вакансии в интересах молодежи

ЛДПР предлагает законодательно обязать рекрутинговые платформы в два этапа проверять размещенные объявления о найме. Первый – идентификация юрлица через «Госуслуги», второй – подтверждение реальности вакансии со стороны работодателя. Такая мера поможет молодежи быстрее найти работу, а также сохранить персональные данные россиян. Соответствующее обращение глава Молодежной организации ЛДПР Марат Шипов направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову (есть у «Газеты.Ru»).

Как отмечается в документе, в последние годы на рынке онлайн-рекрутмента в России наблюдается тенденция к размещению вакансий, не обеспеченных реальной потребностью. Такие объявления используются недобросовестными работодателями для формирования баз персональных данных граждан.

«Молодой человек отправляет сотню откликов, пишет сопроводительные, ждет ответа — и тишина. А половины этих вакансий вообще не существует: работодатель и не думал никого нанимать, ему нужны были только твои данные и твое резюме в базе. Это уже не поиск работы, а игра в наперстки, где выиграть нельзя, потому что под стаканчиками пусто», — сказал «Газете.Ru» Шипов.

По его словам, молодой специалист «месяцами обивает пороги, которых не существует», теряя не только время, но и веру в то, что честный старт вообще возможен.

«В связи с изложенным Молодежная организация ЛДПР предлагает создать двухуровневый механизм контроля за достоверностью вакансий, размещаемых на цифровых платформах занятости. На первом этапе предлагается обязать платформы проводить идентификацию юридического лица или индивидуального предпринимателя через Единую систему идентификации и аутентификации («Госуслуги») либо с использованием квалифицированной электронной подписи. На втором этапе предлагается ввести требование подтверждения реальности заявленной кадровой потребности, для чего работодатель заполняет краткую декларацию с указанием обоснования найма», — говорится в обращении.

Кроме того, предполагается предусмотреть маркировку проверенных объявлений специальным знаком для информирования россиян.

Дополнительно ЛДПР предлагает ввести ограничение на период размещения вакансии сроком на 60 дней. В случае если вакансия остается доступной для откликов дольше указанного срока, объявление должно автоматически блокироваться. Это правило будет применяться, если платформа фиксирует многократные просмотры резюме соискателей, но работодатель не направил ни одного приглашения на собеседование и не зарегистрировал прием сотрудника на работу.

«Принятие указанных мер будет способствовать сокращению количества недобросовестных объявлений, повысит доверие граждан к онлайн-каналам поиска работы, а также позволит уменьшить время, которое молодые люди тратят на трудоустройство», — подчеркнули авторы обращения.

До этого эксперт рынка труда лидеров бизнеса, руководитель проектов в Stepwell рассказала «Газете.Ru», что количество вакансий — это не показатель здоровья рынка, а всего лишь число объявлений. Реальную картину отражает конверсия откликов в офферы. Сегодня она находится на историческом минимуме. Рынок заполонили «вакансии-пустышки»: лишь 10–30% предложений на сайтах релевантны, остальное — информационный шум.

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