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Политика

Лавров уличил ООН в игнорировании запросов по погибших в Буче

Лавров: в ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.

«Я задавал этот вопрос публично и лично генеральному секретарю ООН, он уходит в сторону», — сказал он.

По словам Лаврова, МИД РФ не может получить ответа по спискам погибших в Буче и через официальный запрос в управление верховного комиссара по правам человека ООН.

Глава внешнеполитического ведомства находится с официальным визитом в Эфиопии, где провел переговоры в формате «тет-а-тет» с главой комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ генсекретаря Антониу Гутерреша на письмо Лаврова о событиях в Буче в 2022 году. Он охарактеризовал это как классическую отписку и отметил, что так отвечать на письма главы МИД РФ «просто неприлично».

Ранее Захарова заявила о нежелании ООН обсуждать с Россией события в Буче.

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