Постпред РФ прокомментировал ответ генсека ООН на письмо Лаврова о Буче

Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша на письмо Лаврова по Буче

Постпред России при ООН Василий Небензя считает издевательством ответ генсекретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на тему произошедшего в украинской Буче в 2022 году. Об этом он заявил РИА Новости.

«Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка», — сказал Небензя.

По его словам, на письма главы МИД РФ так отвечать «просто неприлично».

В мае постпред сообщал, что российский министр направил Гутерришу письмо с вопросами по Буче и ждет ответа.

В том же месяце официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик рассказал, что письмо поступило в ООН. Он отмечал, что ответ на него составляется.

10 июня Небензя заявил, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций так и не ответил ни на один вопрос из письма главы МИД РФ.

Ранее Захарова заявила о нежелании ООН обсуждать с Россией события в Буче.