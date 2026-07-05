Постпред РФ прокомментировал ответ генсека ООН на письмо Лаврова о Буче

Постпред России при ООН Василий Небензя считает издевательством ответ генсекретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на тему произошедшего в украинской Буче в 2022 году. Об этом он заявил РИА Новости.
«Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка», — сказал Небензя.
По его словам, на письма главы МИД РФ так отвечать «просто неприлично».
В мае постпред сообщал, что российский министр направил Гутерришу письмо с вопросами по Буче и ждет ответа.
В том же месяце официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик рассказал, что письмо поступило в ООН. Он отмечал, что ответ на него составляется.
10 июня Небензя заявил, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций так и не ответил ни на один вопрос из письма главы МИД РФ.
Ранее Захарова заявила о нежелании ООН обсуждать с Россией события в Буче.