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Политика

Постпред РФ прокомментировал ответ генсека ООН на письмо Лаврова о Буче

Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша на письмо Лаврова по Буче
Eduardo Munoz Alvarez/AP

Постпред России при ООН Василий Небензя считает издевательством ответ генсекретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на тему произошедшего в украинской Буче в 2022 году. Об этом он заявил РИА Новости.

«Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка», — сказал Небензя.

По его словам, на письма главы МИД РФ так отвечать «просто неприлично».

В мае постпред сообщал, что российский министр направил Гутерришу письмо с вопросами по Буче и ждет ответа.

В том же месяце официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик рассказал, что письмо поступило в ООН. Он отмечал, что ответ на него составляется.

10 июня Небензя заявил, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций так и не ответил ни на один вопрос из письма главы МИД РФ.

Ранее Захарова заявила о нежелании ООН обсуждать с Россией события в Буче.

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