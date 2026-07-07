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Политика

Эксперт объяснил, зачем Кличко обвинил власти Украины в ударах по Киеву

Эксперт Дудчак: Кличко пытается снять с себя вину за удары по Киеву
Alina Smutko/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко своими обвинениями в адрес властей Украины пытается превентивно снять с себя вину за повреждение предприятий в результате удара по Киеву. Об этом заявил ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

По его мнению, Кличко действует в рамках самозащиты и пытается «перевести стрелки на Зеленского», чтобы указать на неспособность центральной власти выполнять свои прямые обязанности.

Дудчак отметил, что это противостояние между Кличко и Зеленским носит застарелый характер, обе стороны пытаются при случае обвинить друг друга.

Накануне Россия нанесла по Киеву удар различными видами ракет и беспилотников, поразив семь предприятий военно-промышленного комплекса.

Кличко назвал эти удары самыми массированными с начала конфликта. На Украине сообщили, что система противовоздушной обороны столицы не смогла сбить ни одной баллистической и гиперзвуковой ракеты. Мэр Киева заявлял, что разработанный в марте план устойчивости столицы до сих пор не выполняется государством. Он призвал власти отложить политические маневры и начать сотрудничать.

Ранее Зеленский признал, что украинские силы ПВО демонстрируют «нехорошие результаты».

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