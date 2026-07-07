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Политика

Зеленский прилетел в Анкару на саммит НАТО

Reuters: Зеленский вместе с супругой прибыл на саммит НАТО в Анкаре
Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmissen via Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции для участия в саммите НАТО. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, вместе с главой государства в Анкару прилетела его супруга Елена Зеленская.

Саммит НАТО пройдет в турецкой столице в период с 7 по 8 июля. В рамках мероприятия представители стран — членов Североатлантического альянса из числа европейских стран рассчитывают восстановить утраченные дружеские отношения с президентом США. Также было анонсировано участие Зеленского в саммите. Украинский лидер надеется получить дополнительную помощь в конфликте с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ожидается, что на полях мероприятия состоится встреча Зеленского и американского лидера. Как считает политолог-американист Константин Блохин, хозяин Белого дома в ходе переговоров может убедить главу Украины пойти на уступки ради урегулирования конфликта с РФ. При этом агентство Bloomberg писало, что Зеленский настроен оптимистично перед беседой с президентом Соединенных Штатов.

Ранее в Турции прошла акция против проведения саммита НАТО.

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