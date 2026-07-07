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Политика

Россия намерена обсудить с главой МАГАТЭ атаки на Энергодар

Ульянов: представители РФ на встрече с Гросси поднимут тему атак на Энергодар
Albert Otti/Global Look Press

Представители России на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси (на фото) поднимут тему атак на Энергодар. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости.

Встреча российской делегации и главы МАГАТЭ состоится в Калининграде в ближайшее время.

Говоря о темах, которые планируется обсудить на встрече, Ульянов отметил, что каждую из сторон волнует вопрос безопасности Запорожской АЭС.

«Каждая сторона - и российская, и сторона МАГАТЭ - вправе поднимать любые вопросы. Нас сейчас больше всего сейчас волнует то, что, начиная с конца апреля, украинская сторона усилила интенсивность нападений на Энергодар, где проживают атомщики и члены их семей», — сказал он.

Постпред РФ добавил, что агентство должно «более адекватно реагировать» на это.

До этого Гросси сообщил, что встреча в Калининграде должна состояться в формате пленарного заседания. В мероприятии примут участие представители «Росатома», Ростехнадзора, МИД России, а также других российских структур, связанных с вопросами безопасности и работы станции.

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что атаки на сотрудников АЭС недопустимы.

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