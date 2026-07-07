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Политика

СМИ сообщили, что Трамп намерен разрешить продажу истребителей F-35 Турции

NYT: Трамп сообщит Эрдогану о готовности разрешить продажу истребителей F-35
Нина Падалко/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп сообщит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности разрешить стране возобновить закупки истребителей F-35. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников администрации США.

«Ожидается, что президент Трамп сообщит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о своей готовности возобновить программу закупки истребителей-невидимок F-35, что отменит запрет, введенный самим Трампом семь лет назад по соображениям национальной безопасности», — пишет NYT.

При этом издание отмечает, что изменение позиции американского лидера, который направляется на саммит НАТО в Анкару, может столкнуться с противодействием в конгрессе, если законодательный орган решит заблокировать это решение.

В конце июня Euractiv писал, что Вашингтон может вернуться к идее продажи Анкаре F-35, если Турция откажется от российских ЗРК С-400, но не будет их возвращать, а продаст третьей стране.

Ранее сообщалось, что США планируют поставить Турции двигатели для истребителей на $700 млн.

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