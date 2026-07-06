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Политика

ЦИК выявил недочеты в документах кандидатов от партии «Яблоко»

ЦИК: в документах кандидатов в Госдуму от партии «Яблоко» выявлены недочеты
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В документах, которые были поданы партией «Яблоко» для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы, были выявлены недочеты. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Наталья Бударина, передает РИА Новости.

«Выявленные недостатки касаются 19 кандидатов, включенных в федеральный список кандидатов, и шести кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам», — сказала секретарь.

Бударина добавила, что «Яблоко» может устранить недостатки до 8 июля.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее ЦИК пригласил 103 страны для наблюдения за выборами в Госдуму.

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