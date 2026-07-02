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Политика

ЦИК пригласил 103 страны для наблюдения за выборами в Госдуму

Памфилова: ЦИК направил 103 странам приглашения для наблюдения за выборами в ГД
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия РФ направила приглашения для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в 12 организаций и 103 страны мира. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Центризбирком получил положительные ответы из 43 государств. По словам Памфиловой, приоритетом при организации выборов за рубежом, особенно в недружественных странах, является безопасность.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.

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