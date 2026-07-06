В МИД РФ сообщили о ежедневных контактах с США

Диалог между Россией и США продолжается в ежедневном режиме на разных уровнях. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

По его словам, контакты ведутся как в письменной, так и в устной форме — на уровне министра иностранных дел и госсекретаря.

«На рабочих уровнях диалог продолжается, не побоюсь этого слова, в ежедневном режиме», — сказал Рябков.

Он также подчеркнул, что Россия не собирается сворачивать контакты с США по украинскому вопросу, даже если Вашингтон изменит свою позицию.

Говоря о договоренностях между США и Ираном, дипломат назвал их позитивным шагом вперед, который требует развития и воплощения в конкретные действия. При этом он отметил хрупкость и уязвимость достигнутых рамок, что, по его словам, наблюдалось в последние недели. Рябков подчеркнул, что роль России в этом процессе сугубо конструктивная — как в плане идей и предложений, так и с точки зрения возможностей практического подключения. Он выразил надежду на то, что российские идеи будут востребованы и в дальнейшем.

До этого Рябков заявил, что США на саммите «Большой семерки» (G7) фактически встали на позицию Европы в подходе к конфликту на Украине. Как отмечал президент Франции Эммануэль Макрон, Соединенные Штаты впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают европейские страны по вопросам поддержки территориальной целостности Украины.

Ранее Рябков обвинил США в гонке вооружений.