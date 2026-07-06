Рябков заявил об изменении позиции США по российско-украинскому конфликту

Рябков: США фактически встали на позицию Европы в конфликте на Украине

США на саммите «Большой семерки» (G7) фактически встали на позицию Европы в российско-украинском конфликте. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«На недавнем саммите Группы семи во французском Эвиане американцы фактически встали на позиции Европы в своих подходах к конфликту на Украине», — сказал Рябков.

Он добавил, что стоит также посмотреть на итоги саммита НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры на саммите G7 в Эвиане привели к изменению подхода Вашингтона к конфликту. По его словам, президент США согласился с оценкой других участников встречи в том, что Россия не демонстрирует серьезной готовности к мирному урегулированию.

Он добавил, что Соединенные Штаты впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают европейские страны по вопросам поддержки территориальной целостности Украины.

Ранее Зеленский обсудил с президентом США «реальную перспективу» окончания военных действий.