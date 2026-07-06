Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Рябков заявил об изменении позиции США по российско-украинскому конфликту

Рябков: США фактически встали на позицию Европы в конфликте на Украине
Виталий Белоусов/РИА Новости

США на саммите «Большой семерки» (G7) фактически встали на позицию Европы в российско-украинском конфликте. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«На недавнем саммите Группы семи во французском Эвиане американцы фактически встали на позиции Европы в своих подходах к конфликту на Украине», — сказал Рябков.

Он добавил, что стоит также посмотреть на итоги саммита НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры на саммите G7 в Эвиане привели к изменению подхода Вашингтона к конфликту. По его словам, президент США согласился с оценкой других участников встречи в том, что Россия не демонстрирует серьезной готовности к мирному урегулированию.

Он добавил, что Соединенные Штаты впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают европейские страны по вопросам поддержки территориальной целостности Украины.

Ранее Зеленский обсудил с президентом США «реальную перспективу» окончания военных действий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!