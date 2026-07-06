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Политика

Политолог порассуждал о том, изменит ли Трамп позицию по Украине после саммита НАТО

Политолог Торопов: Трамп не изменит позицию по Украине после саммита НАТО
Evan Vucci/AP

США не станут увеличивать поддержку Украины после саммита НАТО в Турции. Вашингтон будет и дальше придерживаться такой позиции, пока на посту главы Белого дома находится Дональд Трамп. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ, американист Егор Торопов

«Трамп с возвращением на президентский пост прекратил практически любую безвозмездную поддержку в адрес Украины. Саммит не сможет сдвинуть его позицию. Даже конгресс не может преодолеть волю нынешнего президента США. Поддерживать Украину в военном отношении будет Евросоюз», — сказал эксперт.

Трамп является единственным представителем Запада, настаивающим на скорейшем мирном соглашении между Россией и Украиной, считает он.

Саммит запланирован на 7-8 июля. В рамках мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого саммита.

Ранее генсек НАТО заявил о «пределах возможностей» по снабжению Украины системами ПВО.

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