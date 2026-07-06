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Политика

Стало известно, сколько продлилась встреча Мишустина и Пашиняна в Екатеринбурге

ТАСС: переговоры Мишустина и Пашиняна в Екатеринбурге продлились почти 1,5 часа
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Переговоры премьер-министров РФ и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна продлились почти 1,5 часа. Об этом пишет ТАСС.

Встреча состоялась на полях международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. В качестве площадки для мероприятия был выбран выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО».

Пашинян впервые посетил Россию после парламентских выборов в Армении, состоявшихся в июне. В ходе переговоров с Мишустиным он заявил, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Премьер-министр РФ, в свою очередь, выразил надежду, что новое правительство Армении обеспечит поступательное развитие двусторонних отношений.

1 июля Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор. В российском правительстве сообщили, что стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Еревана. Речь шла о взаимодействии в научно-технологической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Ранее Пашинян рассказал, что Армения не хочет кризиса в отношениях с РФ.

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