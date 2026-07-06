Стало известно, когда в Госдуме рассмотрят законопроект об ИИ

Депутат Боярский: ГД постарается рассмотреть проект закона об ИИ до конца сессии

Депутаты Госдумы постараются рассмотреть проект базового закона о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) до конца текущей сессии палаты парламента. Об этом заявил глава комитета Думы по информполитике Сергей Боярский, его слова приводит ТАСС.

«Если завтра законопроект найдет поддержку, то у него есть шансы быть рассмотренным в следующих процедурах», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Законопроект был внесен правительством РФ. Проектом предлагается закрепить основные термины, в том числе понятия искусственного интеллекта и большой фундаментальной модели ИИ.

В мае президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, заявил, что сценарий, при котором миллионы людей по всему миру будут вынуждены менять специальность из-за развития ИИ, вполне возможен. По мнению президента, внедрение нейросетей в первую очередь затронет профессии, не требующие высокого уровня подготовки персонала.

Ранее в Сбере заявили о трансформации навыков людей под влиянием ИИ.