Ведяхин заявил о трансформации навыков людей под влиянием ИИ

Ведяхин: ИИ не отнимет профессии, но заменит в них навыки

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил о трансформации навыков людей под влиянием искусственного интеллекта. Об этом он рассказал после сессии «Агентная экономика: новая архитектура рынков» на полях Петербургского международного экономического форума.

По его мнению, ИИ не заменит людей, но трансформирует их навыки.

Топ-менеджер банка уточнил, что специалисты Сбера провели анализ порядка 450 профессий. Эти профессии состоятиз 13,5 тыс. уникальных навыков. Исследование показало максимальную эффективность ИИ в замещении «жестких» навыков. К ним отнесли обработку документов, составление типовых текстов и поиск информации. В свою очередь, «мягкие навыки» остались незаменимыми. К ним относятся прямое человеческое общение, эмпатию, умение задавать вопросы, осмысливать контекст и другие.

«Мы видим, что уже сейчас примерно в 2-3 навыках [в каждой профессии] затронуты искусственные интеллекты. Но везде это по-разному. Есть навыки, которые максимально затронуты — например, документооборот или составление каких-то текстов. Их уже практически максимально затрагивает искусственный интеллект», — отметил Александр Ведяхин.