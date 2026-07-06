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Политика

В Германии раскрыли, какую метаморфозу претерпел Мерц в отношении Украины

Депутат бундестага Вагенер: после прихода к власти Мерц сменил позицию по Украине
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц после прихода к власти стал более осторожнее относиться к вопросам поддержки Украины. На это указал депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Робин Вагенер в интервью «Укрифнорму».

«Достаточно вспомнить дискуссию о ракетах Taurus. Как оппозиционный политик он решительно выступал за передачу Украине этих крылатых ракет - и, по моему мнению, вполне справедливо. Но уже на посту канцлера он до сих пор такого решения не принял», - сказал Вагенер.

Он заявил, что Берлин мог бы поддерживать Киев «еще сильнее», поскольку это якобы отвечает интересам самой Германии. Украина защищает «свободы и безопасность» Германии, считает депутат.

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер заявлял, что Мерц допустил ошибку, когда решил не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам политика, ни у спецслужб, ни у оборонных компаний Германии не было ограничений в данном вопросе, однако канцлер принял соответствующее решение самостоятельно и «не сдержал свое слово». Депутат пришел к выводу, что отказ Мерца от поставок подорвал доверие к канцлеру не только внутри страны, но и на международной арене.

Ранее министр обороны Германии усомнился в том, что Украине нужны ракеты Taurus.

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