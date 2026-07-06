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Политика

Стало известно о возможном участии Залужного в планировании акций против России

РИА Новости: Залужный мог принимать участие в планировании ряда акций против РФ
Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный мог принимать участие в планировании ряда акций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Нельзя исключать также причастность к планированию ряда акций против России бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, который фактически выполняет роль проводника интересов Великобритании», — сказал собеседник агентства.

До этого источник РИА Новости заявил, что Британия могла стоять за рядом резонансных акций ВСУ, включая атаки на Музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне. По его данным, полетные задания для ракетных комплексов иностранного производства формировались и загружались в системы непосредственно британскими военнослужащими. При этом украинские командиры могли и не знать об истинных целях атак.

Несколькими часами ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон управляет Киевом в ходе совершения терактов.

Ранее Британия объявила о передаче Украине «крупнейшего в истории» пакета БПЛА.

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