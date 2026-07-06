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Политика

Британию назвали возможным организатором резонансных атак ВСУ

РИА: Британия могла быть причастна к атакам ВСУ на Севастополь и Киев
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Британия могла стоять за рядом резонансных акций Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая атаки на Музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне. Об этом сообщил РИА Новости источник.

По его данным, полетные задания для ракетных комплексов иностранного производства формировались и загружались в системы непосредственно британскими военнослужащими. При этом украинские командиры могли и не знать об истинных целях атак.

Источник также уточнил, что высокоточные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, производимые британо-французским концерном MBDA, неоднократно использовались ВСУ для ударов вглубь российской территории, в том числе по Брянску в марте. Уточняется, что без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и наведение, такие атаки были бы невозможны.

«Лондон продолжает позиционировать себя как один из основных в Европе кураторов и спонсоров режима Зеленского», — добавил источник.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон управляет Киевом в ходе совершения им терактов. Так дипломат прокомментировала заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России о помощи Лондона ВСУ в нанесении ударов по территории страны.

В СВР считают, что атака на Музей обороны Севастополя в июне была спланированной провокацией британских спецслужб. По мнению разведчиков, музей был выбран как исторический триггер, пробуждающий у британцев болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании с колоссальными потерями среди представителей высшей элиты.

Ранее Британия объявила о передаче Украине «крупнейшего в истории» пакета БПЛА.

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