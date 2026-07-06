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Политика

Президент Словакии рассказал, что будет делать страна по итогам саммита НАТО

Пеллегрини: Словакия поддержит выводы саммита НАТО, но помогать Украине не будет
Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Словакия поддержит документ, который будет принят по итогам саммита НАТО в Турции, но не будет оказывать финансовую помощь Украине. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил президент республики Петер Пеллегрини после принятия премьер-министра Роберта Фицо и главы МИД Юрая Бланара для обсуждения подхода к документу.

«Мы договорились о том, что Словакия поддержит выводы саммита НАТО. По-прежнему, однако, в силе то, что [Словакия] не будет участвовать в новых финансовых взносах или кредитах, которые предназначены для военной помощи Украине», — написал президент.

При этом Братислава продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.

Пеллегрини добавил, что Фицо передал ему письмо генсека НАТО Марка Рютте, которое подтверждает, что выводы саммита не обязывают Словакию участвовать в финансировании дальнейшей военной помощи Украине.

В столице Турции Анкаре 7–8 июля соберутся лидеры НАТО, где европейцы намерены преодолеть разногласия с президентом США и сделать все, чтобы активизировать свои совместные усилия по помощи Украине и защите континента от якобы существующей российской угрозы. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого мероприятия.

Ранее премьер Словакии назвал главное препятствие для вступления Украины в ЕС.

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