Словакия поддержит документ, который будет принят по итогам саммита НАТО в Турции, но не будет оказывать финансовую помощь Украине. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил президент республики Петер Пеллегрини после принятия премьер-министра Роберта Фицо и главы МИД Юрая Бланара для обсуждения подхода к документу.

«Мы договорились о том, что Словакия поддержит выводы саммита НАТО. По-прежнему, однако, в силе то, что [Словакия] не будет участвовать в новых финансовых взносах или кредитах, которые предназначены для военной помощи Украине», — написал президент.

При этом Братислава продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.

Пеллегрини добавил, что Фицо передал ему письмо генсека НАТО Марка Рютте, которое подтверждает, что выводы саммита не обязывают Словакию участвовать в финансировании дальнейшей военной помощи Украине.

В столице Турции Анкаре 7–8 июля соберутся лидеры НАТО, где европейцы намерены преодолеть разногласия с президентом США и сделать все, чтобы активизировать свои совместные усилия по помощи Украине и защите континента от якобы существующей российской угрозы. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого мероприятия.

Ранее премьер Словакии назвал главное препятствие для вступления Украины в ЕС.