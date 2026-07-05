Премьер Словакии назвал главное препятствие для вступления Украины в ЕС

Фицо: Украину ни за что не примут в ЕС до урегулирования конфликта

Прежде чем обсуждать вступление Украины в ЕС, надо добиться урегулирования конфликта между ней и Россией, поскольку Евросоюз никогда не сможет принять в свой состав страну, на территории которой идут боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу TASR.

По его словам, необходимо продвигать мирную инициативу по Украине как приоритетную политическую задачу для стран Вышеградской группы (V4), где Словакия председательствует с 1 июля.

«Есть четыре приоритета для словацкого председательства: конкурентоспособность, расширение Европейского союза, межличностные отношения и практические вопросы», — заявил Фицо.

Он подчеркнул, что у Украины не будет никаких особых преимуществ в процессе вступления в ЕС по сравнению со странами-кандидатами с Западных Балкан, которые ведут переговоры уже много лет.

Также Фицо выразил опасение по поводу того, что после завершения конфликта Украина может оказаться страной с большим количеством обученных солдат, имеющих доступ к оружию, но без перспектив развития — и это приведет к росту организованной преступности.

«Я бы не хотел, чтобы у Словакии была соседняя страна, где будет процветать организованная преступность, поэтому у Украины должна быть какая-то перспектива. Я желаю ей перспективы демократической, мирной, безопасной страны, заинтересованной в подаче заявки на членство в Европейском союзе», — сказал он.

Фицо также раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас как неспособную, по его мнению, возглавить диалог по урегулированию украинского конфликта. Он заявил, что этот пост должен занять другой человек — «сильный политик из крупного государства». В качестве примеров из прошлого словацкий премьер привел экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози.

Ранее Фицо назвал рецепт достижения мира на Украине.