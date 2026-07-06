Кадыров заявил, что власти Чечни не будут менять курс развития

Кадыров: я ничего нового не обещаю, продолжим уже проводимую работу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики не планируют менять курс развития и намерены продолжить уже проводимую работу. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ничего не обещаю для народа нового, что мы будем делать», — сказал он.

Действующую команду Кадыров сравнил с хорошо отлаженными часами. Глава республики также выразил уверенность в том, что жители поддержат его на выборах, и заявил, что готов продолжить работу, если получит их доверие.

При этом Кадыров признался, что, если бы у него был выбор, он предпочел бы другого кандидата, поскольку осознает всю тяжесть ответственности, но в сложившихся обстоятельствах вынужден идти на выборы.

«Если народ поддержит, то для народа служить готов», — заявил глава Чечни.

Кадырова выдвинули кандидатом от «Единой России» на предстоящие выборы главы республики. Решение было принято на конференции чеченского регионального отделения партии. Голосование состоится 20 сентября 2026 года.

Кадыров официально вступил в должность президента Чечни 5 апреля 2007 года, а с сентября 2010 года является главой Чеченской Республики. На предыдущих выборах в 2021 году за него проголосовали 99,7% избирателей.

Ранее Кадыров заявил, что Украина не должна существовать как государство.