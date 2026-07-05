ФФБ обжалует отмену дисквалификации Балогуна из-за Трампа

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) изучает юридические возможности для обжалования решения Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, сообщает De Standaard.

«RBFA пока официально не отреагировала на неожиданное решение ФИФА. Тем не менее ассоциация не намерена просто смириться. RBFA изучает возможные юридические варианты обжалования этого решения», — говорится в материале De Standaard.

Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. По регламенту красная карточка влечет автоматическую дисквалификацию на одну игру, но ФИФА по просьбе президнта США Дональда Трампа применила статью 27 Дисциплинарного кодекса и отложила наказание на испытательный срок.

Это решение позволяет американскому форварду выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии.

На текущем турнире Балогун забил три гола — дубль в матче группового этапа против Парагвая и еще один мяч в ворота боснийцев. Он является лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира.

Ранее Мбаппе обвинил сборную Парагвая в грязной игре.