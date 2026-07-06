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Политика

Путин встретился с губернатором Тульской области Миляевым

Путин и губернатор Тульской области Миляев провели встречу в Кремле

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча прошла в Кремле.

«Предыдущая встреча в двустороннем формате состоялась в августе 2024 года, когда Миляев был врио главы региона (Тульской области. — «Газета.Ru»). Тогда он доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, мерах по поддержке участников СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru») и помощи в восстановлении Мариуполя», — отметили журналисты.

30 июня российский лидер встретился с губернатором Курской области Александром Хинштейном. В пресс-службе Кремля рассказали, что руководитель региона в ходе беседы доложил Путину о мерах поддержки переселенцев из приграничных районов. Также он обратил внимание, что все данные главой государства поручения были выполнены. По словам Хинштейна, трудности только закаляют жителей Курской области. Губернатор уточнил, что во всех отраслях в регионе люди проявляют себя по-настоящему достойно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что заботы жителей Курской области являются одним из главных приоритетов работы Владимира Путина. Встречаясь с Хинштейном, российский лидер обсуждает с ним вопросы восстановления и развития региона, а также оказания помощи людям, пояснил представитель Кремля.

Ранее Путин провел встречу с губернатором Омской области.

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