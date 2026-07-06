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Политика

В Чечне выбрали кандидата на пост главы республики

«Единая Россия» выдвинула Кадырова кандидатом на пост главы Чечни
Telegram-канал Kadyrov_95

Рамзан Кадыров выдвинут кандидатом на пост главы Чечни от партии «Единая Россия» (ЕР). Об этом объявил секретарь отделения ЕР, председатель правительства Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, решение о выдвижении кандидатуры Кадырова принято единогласно на конференции регионального отделения партии в Грозном. Даудов назвал это постановление закономерным признанием колоссальных заслуг и масштабной работы действующего главы региона перед малой родиной и Российской Федерацией в целом.

Рамзан Кадыров официально вступил в должность президента Чечни 5 апреля 2007 года. В сентябре 2010 года он стал главой Чеченской Республики.

Предыдущие выборы в Чечне прошли в 2021 году, тогда, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, за Кадырова проголосовали 99,7% избирателей. Следующие выборы главы российского региона запланированы на 20 сентября 2026 года, они пройдут в единый день голосования.

Ранее «Единая Россия» завершила процедуру выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму.

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