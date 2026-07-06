В Чечне выбрали кандидата на пост главы республики

Рамзан Кадыров выдвинут кандидатом на пост главы Чечни от партии «Единая Россия» (ЕР). Об этом объявил секретарь отделения ЕР, председатель правительства Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, решение о выдвижении кандидатуры Кадырова принято единогласно на конференции регионального отделения партии в Грозном. Даудов назвал это постановление закономерным признанием колоссальных заслуг и масштабной работы действующего главы региона перед малой родиной и Российской Федерацией в целом.

Рамзан Кадыров официально вступил в должность президента Чечни 5 апреля 2007 года. В сентябре 2010 года он стал главой Чеченской Республики.

Предыдущие выборы в Чечне прошли в 2021 году, тогда, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, за Кадырова проголосовали 99,7% избирателей. Следующие выборы главы российского региона запланированы на 20 сентября 2026 года, они пройдут в единый день голосования.

Ранее «Единая Россия» завершила процедуру выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму.