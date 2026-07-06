Посол Швеции прибыла в МИД РФ

Посол Швеции в Москве Анна Кристина Тересе Юханнессон прибыла в МИД России в связи с атакой дронов на посольство РФ в Стокгольме. Об этом сообщает РИА Новости.

В информационном агентстве уточнили, что машина посла только что подъехала к зданию министерства на Смоленской.

2 июля российское диппредставительство в Стокгольме подверглось очередному нападению с использованием дронов. Один квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской. Второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал в непосредственной близости от здания посольства.

Российские дипломаты подчеркнули, что такие инциденты в шведской столице стали приобретать систематический характер. За два года счет подобным провокациям идет на десятки, но местные власти, которые должны обеспечивать безопасность сотрудников миссии согласно Венской конвенции, не расследуют данные происшествия.

Ранее в Норвегии шведов задержали за кидание камней через границу с Россией.