В Кремле прокомментировали военные учения РФ и КНР

Песков: учения РФ и КНР не направлены против кого-либо

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что совместные военные учения России и Китая «Морское взаимодействие-2026» не направлены против кого-либо. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что фактором, способствующим безопасности в регионе, является сотрудничество двух стран.

«Они (учения. — «Газета.Ru») ... не направлены ни против кого, ни против одного государства региона. И все должны из этого исходить. Напротив, ..., сотрудничество в такой важной и ответственной области между Россией и Китаем — это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе», — пояснил Песков.

Совместные российско-китайские учения проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.

7 июня Япония и Южная Корея провели первые за много лет совместные морские поисково-спасательные учения (SAREX).

В маневрах участвовали десантный корабль ВМС Японии ROKS Cheon Ja Bong водоизмещением 4900 тонн, японский эсминец Kongo водоизмещением 7250 тонн, оснащенный системой Aegis, и японский патрульный вертолет.

Цель учений SAREX, которые проводились раз в два года с 1999 года, — отработать процедуры скоординированного реагирования военно-морских кораблей обеих стран в случае морских инцидентов в водах вблизи Корейского полуострова.

Ранее в Белоруссии стартовали совместные с РФ учения частей боевого применения ЯО.