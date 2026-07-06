Политолог: Киев хочет построить «стену» между Россией и Белоруссией

Киев атакует автобусы, следующие из Белоруссии, чтобы испортить отношения между Москвой и Минском. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Михаил Юспа. По его словам, украинское руководство пытается убедить белорусских граждан, что в Россию ездить опасно.

Эксперт подчеркнул, что удары по пассажирскому транспорту не случайны, противник отчетливо видит, куда целится.

«Все прекрасно видели операторы, видели, что там белорусские номера на этом автобусе. Они знали, кого они атакуют. И целью является запугивание белорусских граждан, для того чтобы выстроить стену между белорусами и жителями России. И в дальнейшем хотят попытаться втянуть Белоруссию в военные действия, чтобы тем самым, как они думают, ослабить Россию», — сказал Юспа.

17 июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Ребята направлялись на отдых и спортивные мероприятия в Геленджик. В результате атаки не выжила сопровождавшая детей женщина, несколько подростков и взрослых получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Украины, однако в Киеве вскоре после атаки заявили, что не признают своей причастности к этому инциденту.

2 июля украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу Минск-Анапа. Пострадали два человека.

Ранее в Брянской области дроны ВСУ атаковали автомобили с людьми.