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Политика

Посла Швеции вызвали в МИД России

Захарова: посла Швеции вызовут в МИД из-за атаки на посольство России 6 июля
Владимир Астапкович/РИА Новости

Посол Швеции в Москве Анна Кристина Тересе Юханнессон будет вызвана в МИД РФ 6 июля в связи с атакой на посольство России в Швеции. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«Будет сегодня вызвана посол Швеции в МИД», — сказала дипломат.

2 июля российское диппредставительство в Стокгольме подверглось очередному нападению с использованием дронов. Один квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской. Второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал в непосредственной близости от здания посольства.

Российские дипломаты подчеркнули, что такие инциденты в шведской столице стали приобретать систематический характер. За два года счет подобных провокаций идет на десятки, но местные власти, которые должны обеспечивать безопасность сотрудников миссии согласно Венской конвенции, не расследуют данные происшествия.

Ранее МИД РФ вызвал румынского посла.

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