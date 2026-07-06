«Не знаю, почему меня осудили»: Скотт Риттер прокомментировал обвинения в педофилии

Аналитик Риттер об обвинениях в педофилии: не знаю, почему меня осудили

Американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью российской журналистке Ксении Собчак прокомментировал уголовное дело против него из-за домогательств в отношении несовершеннолетней. Риттер подчеркнул, что невиновен, и выразил непонимание, почему его осудили.

Собчак уточнила, что в 2009 году Риттер был арестован в США по обвинению в совращении несовершеннолетней и провел три года в американской тюрьме по этому делу. В своем вопросе она использовала слово «педофилия», но собеседник ее сразу же поправил.

«Это не педофилия, а домогательства», — подчеркнул он.

Риттер уточнил, что дело против него было полностью сфабриковано. У обвинения не было доказательств.

«Они признали, что сфабриковали это дело, но судья принял решение, не знаю почему, меня осудили», — сказал аналитик.

По его словам, речь шла о переписке с несовершеннолетней и оскорблениях в чате. Он подчеркнул, что не гордится своим поведением, и в то же время обратил внимание, что это был чат только для взрослых. Риттер отметил, что личных встреч никаких не было. Впоследствии выяснилось, что с ним от лица 15-летней девочки общался полицейский. Это была своего рода провокация, заявил интервьюер.

Он предположил, что это могло быть дело рук правительства США, при этом доказательств у него нет. Риттер считает, что таким образом американские власти хотели заставить его замолчать.

Обвинение Риттеру было предъявлено после того, как полиция зафиксировала его общение в чате с пользователем, выдававшим себя за девушку-подростка. Под именем 15-летней Эмили на самом деле скрывался детектив полиции Райан Веннеман. Бывший разведчик сначала попросил «девушку» прислать ему фотографию, а после ее получения предложил собеседнице наблюдать за своим непристойным поведением. Видеозапись, сделанная веб-камерой Риттера, стала одним из доказательств его вины и была продемонстрирована на суде. В свое оправдание Риттер заявлял, что заранее знал, что общается не с 15-летней девушкой, а со взрослым, который себя за нее выдавал.

Ранее британскому певцу Глиттеру предъявили новые обвинения в педофилии.