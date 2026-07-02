Британскому певцу Глиттеру предъявили новые обвинения в педофилии

ВВС: певец Гэри Глиттер предстанет перед судом по новым обвинениям в педофилии

Британский певец Гэри Глиттер (Пол Гэдд) предстанет перед судом по новым обвинениям в преступлениях сексуального характера, совершенных в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление лондонской полиции.

Слушания по делу начнутся в Вестминстерском магистратском суде 5 августа. Заявление о преступлении поступило в полицию 9 января 2025 года, после чего началась проверка обстоятельств. Гэдд был впервые допрошен по этому делу 22 июля 2025 года. Сейчас 82-летний музыкант содержится в тюрьме Кэннингс-Вуд в графстве Девон.

Заместитель главного прокурора Лондона Бетан Дэвид подтвердила, что новые обвинения были предъявлены после изучения материалов дела.

«Это следует из заявления женщины, касающегося периода предполагаемого насилия, имевшего место между 1978 и 1981 годами», — пояснила она.

Пожилому музыканту инкриминируют четыре эпизода: незаконное половое сношение с девочкой младше 13 лет и три случая непристойного посягательства на девочку младше 14 лет. Все преступления, по данным следствия, были совершены в период с 1978 по 1981 год в жилом доме в Кенсингтоне в отношении одной потерпевшей.

Ранее турецкого комика задержали за шутки о политике.