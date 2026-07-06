Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Генсек ООН призвал установить ограничения в работе ИИ

Генсек ООН Гутерриш назвал развитие ИИ экспериментом над обществом без плана
Mike Segar/Reuters

Повсеместное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) представляет собой эксперимент без плана, нужно установить ограничения в его работе. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции по безопасности искусственного интеллекта в Женеве, передает РИА Новости.

«Над нашим обществом проводится эксперимент без плана и согласия, и это неустойчиво и неприемлемо. Искусственный интеллект уже трансформирует наш мир. Вопрос в том, будем ли мы управлять этим преобразованием вместе или позволим ему управлять нами», — сказал Гутерриш.

Он призвал установить ограничения, чтобы вернуть контроль над развитием ИИ.

До этого независимая международная научная группа по ИИ, созданная под эгидой Организации Объединенных Наций, опубликовала первый доклад. Представляя документ на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Гутерриш призвал правительства не откладывать разработку международных правил в этой сфере.

Главный вывод в докладе, как подчеркнул он, заключается в том, что чем быстрее развивается искусственный интеллект без общих правил, тем меньше у правительств и общества остается возможностей влиять на его будущее.

Ранее IT-эксперт рассказал, как ИИ усложнит карьеру молодым специалистам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!