Трампа снова обвинили в расизме из-за публикации ИИ-фото

Трампа обвинили в расизме после публикации ИИ-фото Барака Обамы и его жены

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное фото бывшего президента Барака Обамы и его жены Мишель Обамы, садящихся в самолет, разрисованный граффити. Об этом сообщает CBC.

Это произошло спустя несколько месяцев после другого расистского поста Трампа, в котором пара была изображена в виде приматов в джунглях. Тот пост был удален после резкой критики со стороны демократов и республиканцев.

В новом посте супруги Обама улыбаются и машут рукой наверху лестницы рядом с голубо-белым президентским самолетом, на котором нарисованы граффити, в том числе лозунг предвыборной кампании демократов «Да, мы можем», «Обама» и «BLM» (Black Lives Matter). В публикации также показаны граффити на арабском языке на самолете со словом «альхамдулиллах», что означает «хвала Богу» или «слава Богу».

В июне Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social ИИ-видео, в котором ему признается в любви весь мир.

Ранее президент США «переодел» Обаму и чиновников в тюремные робы.