Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Трампа снова обвинили в расизме из-за публикации ИИ-фото

Трампа обвинили в расизме после публикации ИИ-фото Барака Обамы и его жены
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное фото бывшего президента Барака Обамы и его жены Мишель Обамы, садящихся в самолет, разрисованный граффити. Об этом сообщает CBC.

Это произошло спустя несколько месяцев после другого расистского поста Трампа, в котором пара была изображена в виде приматов в джунглях. Тот пост был удален после резкой критики со стороны демократов и республиканцев.

В новом посте супруги Обама улыбаются и машут рукой наверху лестницы рядом с голубо-белым президентским самолетом, на котором нарисованы граффити, в том числе лозунг предвыборной кампании демократов «Да, мы можем», «Обама» и «BLM» (Black Lives Matter). В публикации также показаны граффити на арабском языке на самолете со словом «альхамдулиллах», что означает «хвала Богу» или «слава Богу».

В июне Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social ИИ-видео, в котором ему признается в любви весь мир.

Ранее президент США «переодел» Обаму и чиновников в тюремные робы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!