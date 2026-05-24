«Подозрительная шайка»: Трамп «переодел» Обаму и чиновников США в тюремные робы

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опубликовал ИИ-картинку «подозрительной шайки», на которой восемь американских чиновников изображены в тюремных робах и держат таблички со своими именами.

«Это плохая (больная!) группа людей, очень разрушительна для нашей великой нации», — прокомментировали изображение политик.

Он добавил, что они нанесли огромный ущерб стране, «превратив все в инструмент [политического] давления».

На картинке представлены экс-президент Барак Обама, его бывший советник по нацбезопасности Бен Родс, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, директор нацразведки Джеймс Клаппер, бывший глава ФБР Джеймс Коми, советница Обамы Валери Джарретт и представительницы США в ООН Сьюзан Райс и Саманта Пауэр.

Накануне Трамп выложил в соцсети карту, на которой территория Ирана окрашена в цвета флага США. Глава государства прокомментировал пост словами: «Соединенные Штаты Ближнего Востока?».

В апреле пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что в риторике некоторых западных стран на высшем уровне наблюдается «мода на грубость». Однако, по его словам, классика «живет в веках»

Ранее на стене в Белом доме заметили тюремное фото Трампа.