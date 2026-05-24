Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

«Подозрительная шайка»: Трамп «переодел» Обаму и чиновников США в тюремные робы

Трамп опубликовал картинку с чиновниками США в тюремных робах
realDonaldTrump/X

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опубликовал ИИ-картинку «подозрительной шайки», на которой восемь американских чиновников изображены в тюремных робах и держат таблички со своими именами.

«Это плохая (больная!) группа людей, очень разрушительна для нашей великой нации», — прокомментировали изображение политик.

Он добавил, что они нанесли огромный ущерб стране, «превратив все в инструмент [политического] давления».

На картинке представлены экс-президент Барак Обама, его бывший советник по нацбезопасности Бен Родс, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, директор нацразведки Джеймс Клаппер, бывший глава ФБР Джеймс Коми, советница Обамы Валери Джарретт и представительницы США в ООН Сьюзан Райс и Саманта Пауэр.

Накануне Трамп выложил в соцсети карту, на которой территория Ирана окрашена в цвета флага США. Глава государства прокомментировал пост словами: «Соединенные Штаты Ближнего Востока?».

В апреле пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что в риторике некоторых западных стран на высшем уровне наблюдается «мода на грубость». Однако, по его словам, классика «живет в веках»

Ранее на стене в Белом доме заметили тюремное фото Трампа.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!