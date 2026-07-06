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Политика

Навроцкий выступил против публикации секретных данных о помощи Украине

В канцелярии Навроцкого выступили против публикации данных о помощи Украине
Alex Brandon/AP

Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого считает неправильным решение правительства о рассекречивании данных о помощи Украине с 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич в интервью Polsat News.

«Это неправильное решение. Это непубличная информация, ее не следует обнародовать… Либо Минобороны, господин министр Косиняк-Камыш, а на самом деле господин премьер-министр Дональд Туск, видя, что происходит в коалиции, видя очередные скандалы, которые разоблачают журналисты, решили воспользоваться моментом и попытаться отвлечь внимание от этой темы таким отвлекающим вопросом, отвлекающей темой, связанной с пожертвованиями для Украины?», – сказал Лескевич.

Он утверждает, что вопрос был поднят только для того, чтобы общественность обсуждала, сколько и какую помощь Польша оказала Украине с 2022 года. Представитель Навроцкого назвал позицию министра обороны Владислава Косиняк-Камыша «крайне безответственной».

Накануне руководитель Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X заявил, что принял решение раскрыть информацию о поставках оружия Киеву с начала российско-украинского конфликта на фоне сообщений о тайной передаче Варшавой ракет для систем Patriot. Он отметил, что распорядился об этом после консультации с премьер-министром Дональдом Туском.

Ранее в Польше призвали запретить экспорт оружия без разрешения парламента.

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