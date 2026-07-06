В Госдуме рассказали о новой тактике ударов возмездия по Украине 

Недавние массированные удары по Украине показывают, что армия России стала в большей мере уничтожать военно-логистические структуры ВСУ. Одной из особенностей массированной атаки ВС РФ в ночь на 6 июля стало как раз усиление ударов по логистике Киева и местам производства дронов. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Стали усиливаться удары по логистической инфраструктуре, нефтеперегонным заводам, нефтеналивным терминалам, портовой инфраструктуре... Сейчас взялись за то, о чем давно говорили, — за логистические возможности ВСУ», — обратил внимание парламентарий.

Сюда также входит портовая инфраструктура Украины, аэродромы, железные дороги и мосты, пояснил Колесник.

Кроме того, удар в ночь на 6 июля по Украине в большей степени, чем ранее, был ориентирован на поражение мест производства БПЛА в стране, подчеркнул депутат.

«Раньше мы все-таки по войскам наносили удары, а сейчас именно логистику рвем, а также места производства всего, что летает в нашу сторону», — подытожил он.

Вооруженные силы (ВС) России поразили в Киеве предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары были нанесены по предприятию Киев-71 (объединение «Абрис ПТ»). Оно является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины, специализирующееся на выпуске разведдронов большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дронов «Шрайк-10». Там же разрабатываются средства телеметрии, электронного и оптического оборудования.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.