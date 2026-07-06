ЕК хочет создать единый департамент по внешним связям

Еврокомиссия рассматривает вопрос объединения нескольких подразделений внешних связей в один департамент на фоне конкуренции с Европейской внешнеполитической службой (EEAS, дипслужба ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Новый «супердепартамент» по внешним связям может полностью или частично объединить функции директората Еврокомиссии по торговле, а также директората по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу, который отвечает за политику в отношении Ближнего Востока и Северной Африки», — говорится в материале.

Конфликт между ЕК и дипслужбой ЕС, как отмечает Politico, представляет собой затяжную институциональную борьбу за влияние в сфере внешней политики. Кризис обострился на фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, выявив неспособность дипслужбы конкурировать с финансовыми и политическими ресурсами Еврокомиссии.

Глава EEAS Кая Каллас неоднократно сталкивалась с превосходящими внешнеполитическими амбициями председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Стороны борются за право первенства в представлении ЕС на мировой арене и контроля над международными поездками.

Ранее Еврокомиссию обвинили в превышении полномочий во внешней политике.