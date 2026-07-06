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Политика

В Германии сделали заявление о России перед саммитом НАТО

Депутат Хардт: Россия не должна сомневаться в непоколебимости поддержки Украины
Global Look Press

Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт перед саммитом НАТО в Анкаре выступил за ужесточение позиции в отношении России и Китая. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Москва не должна сомневаться в том, что поддержка Украины остается непоколебимой», — заявил Хардт.

По его словам, «союзники должны воспользоваться этим моментом, чтобы совместно усилить давление на Кремль и создать условия для серьезных мирных переговоров».

В то же время парламентарий выступил за меры в отношении Китая, который якобы поддерживает Россию. Хардт призвал НАТО «высказаться прямо» и возложить на КНР ответственность за якобы «затягивание» конфликта на Украине.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

7-8 июля в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее экс-генсек НАТО допустил исчезновение альянса.

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