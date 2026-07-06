Нет основания ожидать, что в скором времени НАТО сменит антироссийский курс, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счет», — сказал дипломат.

Он пояснил, что в Стратегической концепции альянса от 2022 года Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».

Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого постпред РФ при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая объединяет 57 стран и работает ради обеспечения мира, демократии и стабильности) Дмитрий Полянский сообщил, что на площадке организации сейчас есть только «черно-белые краски», а странам Евросоюза Россия представляется «исключительно черной».

Ранее в КСИР заявили, что Бог защитил Иран и Россию от удара противников с Запада.