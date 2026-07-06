Африканский союз осудил террористические атаки в Мали

Африканский союз выступил с осуждением нападений террористов в Мали. Об этом сообщает РИА Новости.

В официальном заявлении Афросоюза говорится, что глава Африканской комиссии Махмуд Али Юсуф решительно осудил скоординированные террористические атаки на различные населенные пункты на юге и в центральной части страны. Он отметил, что государства континента должны активизировать совместные усилия по обеспечению безопасности, в первую очередь, для гражданского населения. Юсуф подчеркнул, что терроризм и насилие на экстремистской почве представляют серьезную угрозу не только для Мали и региона Сахель, но и для всей Африки.

4 июля министерство обороны Мали заявило, что вооруженные силы взяли ситуацию под контроль после нападений террористов в ряде городов страны. В ведомстве отметили, что военные продолжают зачистку в ряде городов с использованием сухопутных сил и авиации.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Мали.