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Политика

Африканский союз осудил террористические атаки в Мали

Глава Африканской комисии Юсуф: Афросоюз осуждает нападения террористов в Мали
mei.edu

Африканский союз выступил с осуждением нападений террористов в Мали. Об этом сообщает РИА Новости.

В официальном заявлении Афросоюза говорится, что глава Африканской комиссии Махмуд Али Юсуф решительно осудил скоординированные террористические атаки на различные населенные пункты на юге и в центральной части страны. Он отметил, что государства континента должны активизировать совместные усилия по обеспечению безопасности, в первую очередь, для гражданского населения. Юсуф подчеркнул, что терроризм и насилие на экстремистской почве представляют серьезную угрозу не только для Мали и региона Сахель, но и для всей Африки.

4 июля министерство обороны Мали заявило, что вооруженные силы взяли ситуацию под контроль после нападений террористов в ряде городов страны. В ведомстве отметили, что военные продолжают зачистку в ряде городов с использованием сухопутных сил и авиации.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Мали.

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