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Политика

В Германии предложили заслушать Зеленского в комиссии по «Северным потокам»

Вагенкнехт потребовала вызвать Зеленского в ФРГ из-за подрыва «Северных потоков»
Kay Nietfeld/Global Look Press

Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт в соцсети X потребовала вызвать президента Украины Владимира Зеленского в Германию для разъяснений в рамках расследования подрывов «Северных потоков».

По ее мнению, украинский лидер должен предстать перед ландтагом Мекленбурга-Передней Померании - федеральной земли, где реализовывался энергетический проект.

Вагенкнехт утверждает, что германской стороне необходимо политическое разъяснение о том, был ли подрыв газопроводов военным преступлением, одобренным официальным Киевом.

Политик добавила, что следственной комиссии земельного парламента следует выяснить, знал ли Берлин об атаке на «Северные потоки» в 2022 году и лгало ли правительство своим гражданам.

1 июля телеканал ARD сообщил, что генпрокуратура Германии обвинила украинца Сергея К., в участии в операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Президент Украины Владимир Зеленский не стал высказываться об обвинении и отметил, что детали процесса Киеву пока неизвестны.

Ранее в Германии увидели причастность Киева к подрыву «Северных потоков».

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